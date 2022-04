Putin condena doping de patinadora russa de 16 anos: ‘Substâncias adicionais não são necessárias’

O curioso caso de doping de Kamila Valieva, promessa da patinação russa de apenas 16 anos que competiu nos Jogos de Inverno, voltou à tona nesta terça-feira, 26. O caso foi abordado por nada menos que Vladimir Putin, presidente da Rússia, que condenou a possibilidade da atleta ter conseguido melhores desempenhos através de substâncias proibidas.

"Através de seu trabalho, ela trouxe o esporte ao nível de uma verdadeira forma de arte", disse. "Tal perfeição não pode ser alcançada desonestamente com a ajuda de substâncias adicionais, manipulações. Sabemos muito bem que essas substâncias adicionais não são necessárias na patinação artística.", disse Putin.

A declaração do presidente russo aconteceu em uma cerimônia de premiação aos medalhistas do Comitê Olímpico Russo (ROC, sigla em russo) nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, no Kremlin — sede do governo em Moscou. Assim como os outros vencedores, Valieva estava presente no evento. As sanções esportivas a outras modalidades pela invasão à Ucrânia não foram comentadas pelo chefe de estado.

Kamila Valieva, que completa 16 anos nesta terça-feira, testou positivo para trimetazidina, um medicamento para tratamento de angina de peito, em um exame realizado no dia 25 de dezembro em um campeonato no seu país. Porém, o resultado só foi divulgado pela Agência Mundial Antidoping (Wada, sigla em inglês) no dia 8 de fevereiro, um dia após ela conquistar a medalha de ouro na prova por equipes em Pequim.

Mesmo com o flagra, ela foi liberada para competir em Pequim por ser classificada como "pessoa protegida" — menores de 16 anos — e, apesar de passível de punição, pode ter a pena diminuída de maneira relevante. No julgamento da atleta na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), a possibilidade de contaminação também foi levada em consideração.

O caso notavelmente abalou a atleta, que caiu consideravelmente de rendimento nas últimas disputas em Pequim, chegando a sofrer uma queda em uma das apresentações e ficando fora do pódio na disputa individual. Mesmo após deixar a pista chorando, a jovem atleta ainda foi duramente cobrada pela técnica Eteri Tutberidze.

O caso de Valieva ainda será julgado pela Federação Internacional de Patinação (ISU, sigla em inglês), que também votará o aumento da idade mínima para a elegibilidade em competições profissionais. Caso haja discordância com a decisão da Agência Antidoping Russa (RUSADA, sigla em russo), uma das responsáveis por defender a liberação da atleta, o caso será levado para julgamento no CAS, mas sem implicações nos resultados dos Jogos de Pequim.