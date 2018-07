Puxão faz pescoço de jogador da NFL 'virar 180 graus'

Um lance bizarro chamou atenção na rodada da NFL neste domingo. No jogo entre Pittsburgh Steelers e Dallas Cowboys, o wide receiver Cole Beasley, da equipe texana, teve o seu capacete puxado por William Gray e seu pescoço deu praticamente uma rotação completa.

Apesar da imagem impressionar, os juízes do jogo sequer marcaram falta no lance, registrado já nos instantes finais da partida. Apesar disso, os Cowboys, de Beasley, conseguiram pontuar nos últimos segundos e venceram a partida mesmo jogando fora de casa. Com mais esse triunfo, a equipe de Dallas chega a oito vitórias e apenas uma derrota na temporada e tem a melhor campanha de toda a liga.