Puyol admite que tumor de Tito foi 'um golpe forte' O afastamento do técnico Tito Vilanova para se tratar de um câncer na glândula parótida abalou o Barcelona. Essa é a opinião do capitão Charles Puyol. "Foi um dia muito duro, quando nos deram as primeiras notícias. Foi um golpe forte, mas ele mesmo veio ao vestiário, nos explicou e nos deu força. Não sabíamos se ele iria em definitivo ou se voltaria. Estamos mais animados porque as notícias são boas e tudo ocorreu bem na operação"