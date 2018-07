Quadra molhada estraga Flamengo x Brasília Os jogos entre Flamengo e Brasília já se tornaram clássico do basquete brasileiro. Mas, na tarde de ontem, a partida válida pelo NBB foi atrapalhada pela falta de condições do ginásio. A umidade do Tijuca Tênis Clube deixou o piso da quadra escorregadio, colocando os jogadores de ambas as equipes em risco. O Brasília decidiu, então, utilizar apenas os reservas. "Os jogadores não queriam entrar, mas resolveram tentar. Eu tenho de me preocupar com a integridade física deles", disse o técnico José Carlos Vidal, do Brasília. Com a equipe completa, o Flamengo não teve problemas para vencer por 110 a 72.