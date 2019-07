Confira o quadro de medalhas dos Jogos Pan-americanos 2019

Os Jogos Pan-Americanos de Lima começaram no dia 24 de julho e o torneio será disputado até o dia 11 de agosto. O Brasil espera superar o número de medalhas do Pan de Toronto, em 2015. Na ocasião, foram 141 medalhas, sendo 42 de ouro, 39 de prata e 60 de bronze. O melhor desempenho do País foi justamente em 2007, quando a competição foi disputada no Rio. Foram um total de 157 medalhas, sendo 52 de ouro, 40 de prata e 65 de bronze.