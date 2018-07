'Quando ganhamos o 1º clássico, disseram que era pré-temporada', provoca Mano O técnico Mano Menezes aproveitou o novo triunfo do Cruzeiro sobre o Atlético-MG, no clássico deste sábado, pelo Campeonato Mineiro, para alfinetar o arquirrival. Lembrando da vitória cruzeirense no primeiro clássico do ano, no início de fevereiro, o treinador recordou que, na época, o Atlético citou o clima de pré-temporada para justificar a derrota.