Quarentena: veja sugestões de livros, séries e filmes sobre esportes

Enquanto as pessoas ficam em casa para se prevenir da pandemia do novo coronavírus, a busca por algo para se distrair se torna essencial para que o isolamento social não se torne tão entediante. Por isso, livros, filmes e séries sobre esportes podem amenizar o aborrecimento de quem gosta das competições, mas tem sentido falta de acompanhar os atletas em ação neste período.

O Estado separou uma lista especial de obras na literatura, em séries e no cinema para diminuir um pouco a angústia dos fãs que estão com saudades de estádios, quadras, pistas e outros ambientes esportivos. De biografias a documentários e de comédia a ensaios analíticos, a relação procura atender a todos os diferentes gostos. Confira:

Cinco sugestões de filmes

Maldito Futebol Clube

Traz a história real de um dos mais vitoriosos treinadores do futebol inglês, Brian Clough. Na década de 1970, ele transformou o Derby County em uma potência europeia, mas cultivou ao mesmo tempo uma rivalidade com o Leeds United. Curiosamente, ele trocaria de lado em seguida e teria de encarar uma série de dilemas com antigos desafetos.

Hooligans

A história mostra a rivalidade gigantesca entre as torcidas de dois times de Londres: West Ham e Millwall. Um jornalista americano desembarca na Inglaterra e se vê integrado ao ambiente de hostilidade e violência. Filme mostra o quanto por vezes pessoas com vidas pacatas por vezes podem se transformar nos mais violentos dos torcedores.

Rush

A rivalidade pelo título da temporada 1976 da Fórmula 1 mostra de um lado o favorito Niki Lauda e o desafiante James Hunt. Enquanto o primeiro é perfeccionista e focado, o outro é amante de festas e de bebedeira. A história baseada em fatos reais traz com riqueza de detalhes o drama vivido por Lauda em um gravíssimo acidente sofrido na Alemanha, quando sofreu queimaduras graves.

Invictus

O Mundial de Rúgbi na África do Sul, em 1995, é o cenário de uma história que mescla esporte e política. A competição vira motivo para o povo local se mobilizar para torcer pela equipe local e esquecer os difíceis anos de segregação racial. Tudo isso tem como personagem importante o então presidente do país, Nelson Mandela.

Jamaica Abaixo de Zero

O filme retrata uma passagem verídica do esporte mundial, quando a Jamaica montou uma equipe de bobsled para disputar os Jogos Olímpicos de Inverno de 1988, no Canadá. A aventura de um grupo de atletas de um país tropical para competir na neve é um roteiro de comédia e de muitos improvisos. A trilha sonora também merece destaque.

Cinco sugestões de livros

Não sou um anjo - Tom Bower

Biografia do ex-chefe da Fórmula 1 Bernie Ecclestone conta os bastidores de como a categoria deixou de ser uma disputa entre donos de garagem e virou um esporte milionário.

Como o futebol explica o mundo: Um olhar inesperado sobre a globalização - Franklin Foer

Com várias histórias curiosas, autor mostra a relação entre o futebol e diferentes contextos históricos e culturais para comprovar o quanto a modalidade é bem além de um simples esporte.

Soccernomics - Stefan Szymanski

Com ênfase na economia e sociologia, autor explica o quanto esses fatores contribuíram para determinados países e cidades terem equipes mais qualificadas do que outros, além de traçar um cenário de como será o futuro da modalidade.

Estrela Solitária: Um Brasileiro Chamado Garrincha - Ruy Castro

Biografia sobre o craque traz detalhes curiosos sobre o início no Botafogo, o estilo de vida descompromissado e o ápice na seleção brasileira, com dois títulos mundiais. A história retrata também o declínio do jogador, que se afundou no alcoolismo e teve um fim triste.

La Doce - Gustavo Grabia

Os bastidores do funcionamento e o poder da principal organizada do Boca Juniors são retratados em episódios impensáveis. A força política da facção, a atuação no tráfico de drogas e a relação próxima com jogadores rendem passagens absurdas mesmo para quem acompanha o futebol há tempos.

Cinco sugestões na Netflix

Dirigir para Viver

Pilotos, gestores e donos de equipes vivem grandes emoções - nas pistas e fora delas - durante uma implacável temporada de corridas de Fórmula 1

Maradona no México

Na série documental, Diego Maradona vai até Culiacán, coração do cartel de Sinaloa. Missão: salvar o time local, Dorados, e talvez até a si próprio

Forever Pure

O Beitar Jerusalem é um time da principal liga de futebol de Israel, o único que nunca contratou um jogador árabe, motivo de orgulho de seus fãs chamados de "La Familia". Mas em 2012, o dono do time trouxe dois jogadores muçulmanos da Chechênia, o que fez com que os torcedores mais fanáticos se voltassem contra o clube, iniciando uma série de conflitos ideológicos e de caráter racista.

42 - A História de uma Lenda

Este filme biográfico acompanha o ícone do beisebol Jackie Robinson, que, em 1947, se tornou o primeiro jogador negro da Major League Baseball da era moderna.

The English Game

Série se passa na Inglaterra de 1879 e conta a história de dois responsáveis pela profissionalização do futebol, que antes era apenas um jogo entre cavalheiros.