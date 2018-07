Quarta incomum

Essa é a leitura quase obrigatória das atrações futebolísticas de um incomum 12/12/12, que um tempo atrás se imaginava seria o fim do mundo. Até que novas interpretações das profecias maias felizmente transferiram a data fatal da humanidade para o dia 21. Assim se pode aproveitar um pouco o 13.º salário...

Mas façamos um exercício mental pouco entusiasmante para alvinegros e tricolores: estariam os representantes do País prontos para aguentar o baque da eliminação? Como reagirá o Corinthians se cair diante do Al Ahly e reviver o drama do Inter, que dois anos atrás foi desmontado pelo Mazembe no Mundial de Clubes? Como ficará o São Paulo se o Tigre, time de bairro argentino, der a volta olímpica no Morumbi?

O fã pode interpretar as dúvidas como provocações. Dou-lhe esse direito, pois amor cego e incondicional molda um admirador que se preze. Mas são pertinentes, saudáveis e devem passar pela cabeça de Tite e de Ney Franco. Pois lidar com a perspectiva de fracasso ajuda no caminho do sucesso. Vou repetir aqui advertência secular? Vou. O futebol fascina por se tratar de esporte que permite surpresas, zebras e afins. Enfim, o papo que todos conhecemos.

Portanto, com alerta ligado, aquecimento perfeito e com camisa térmica, o Corinthians abre a jornada num frio de lascar mamona. Bem provável que você esteja a folhear o jornal no momento em que a bola desliza no Japão, já que a partida começa às 8h30. (Então, termine rapidinho a leitura da crônica e ligue a tevê ou ouça a rádio Estadão/ESPN.)

A tarefa alvinegra, na teoria, não se apresenta como desafio extraterrestre. Apesar do contato nulo com adversários africanos, o campeão da América tem consistência suficiente para sair-se bem e o rival egípcio não desponta como esfinge indecifrável. Salvaguardados os imprevistos, não escondeu o jogo na vitória por 2 a 1 sobre o Sanfreece.

O que se viu no domingo foi uma equipe ajustada, com fôlego para correr forte - mas menos de meia hora -, com alguns jogadores rodados e um miolo de zaga confuso. Adrenalina na dose certa leva o Corinthians à final. E, claro, o comportamento de Ralf e Paulinho, suportes do meio de campo; a calibragem de Douglas e Danilo, os armadores; além da pontaria de Guerrero e Emerson.

Isso vale para o São Paulo, ansioso por levantar taça depois de quatro anos de jejum. O empate por 0 a 0 na semana passada, em Buenos Aires, deixou no ar ligeira preocupação. Naquele confronto, a turma de Ney Franco jogou bola meio murcha, fora o vexame de Luis Fabiano, com a expulsão tola aos 13 do primeiro tempo.

Não se deve imaginar repetição da atuação insossa. O treinador são-paulino seguiu bom senso e mudou só a peça obrigatória, com William José no ataque. No mais, estrutura, escalação e tática estão mantidas. Um gol abalará a confiança tigrense; dois derrubam o Matador, como é chamado o Tigre pela torcida local. Para tanto, é preciso tomar a iniciativa, ao contrário do que ocorreu no campo do Boca.

Al Ahly e Tigre têm o papel de franco-atiradores, nada a perder e estão no lucro. Eis o detalhe danado que assusta. Isola! Esconjuro! Figa!