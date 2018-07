''Quartel-general'' vai ficar pronto em cima da hora

O quartel-general da seleção brasileira na África do Sul ainda não está pronto. As obras do hotel Fairway, em Johannesburgo, atrasaram e serão concluídas apenas seis dias antes do desembarque de Dunga e de seus jogadores. Isso se o novo prazo estabelecido pelos responsáveis pelo hotel for cumprido. Cerca de 200 operários trabalham no local em ritmo acelerado.

As constantes chuvas dos últimos meses foram as culpadas pelo atraso e a liberação do local já sofreu pelo menos duas alterações recentemente. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tinha a promessa de receber as instalações em 12 de maio; depois a entrega passou para o dia 17 e, por fim, para o dia 21. "Atrasou um pouco, mas tudo ficará pronto em tempo hábil", limita-se a repetir Christopher Tremble, gerente-geral do Fairway, demonstrando incômodo com o tema.

Cobaia. O atraso fará com que os jogadores brasileiros sirvam como cobaias para o hotel. Eles serão os primeiros hóspedes dos 62 quartos. O plano inicial de abrir para clientes comuns duas semanas antes da chegada da seleção não vai se concretizar. O Fairway não confirma reservas para o período de 21 a 26 de maio - a seleção chega no dia 27.

No entanto, não deve haver problemas para os jogadores. Cada quarto tem 37 metros quadrados e, em seu interior, encontrarão cama de casal, TV de tela plana e internet sem fio. Nos aposentos, as obras estão praticamente terminadas - faltam detalhes, como retoques na pintura. Do lado externo, ainda é preciso concluir os jardins e a área na frente do hotel. A cerca que vai separar o Fairway do campo de golfe - o hotel foi construído dentro de um complexo do esporte - também está em fase final.

Nos últimos meses, Dunga, o auxiliar-técnico Jorginho e o administrador Guilherme Ribeiro visitaram o hotel diversas vezes. Guilherme tem sido presença mais constante na fiscalização das obras.

A hospedagem da seleção renderá ao Fairway cerca de US$ 1 milhão (R$ 1,8 milhão). O Brasil será a segunda seleção a desembarcar na África do Sul - a Austrália chega um dia antes.

Dunga não confirmou nenhum jogo-treino antes da estreia contra a Coreia do Norte, dia 15 de junho.

Nesta semana, a CBF recusou convite de amistoso contra a África do Sul.