Quarterback do Indianapolis Colts, Andrew Luck se aposenta aos 29 anos

Em uma notícia que chocou a NFL, a liga norte-americana de futebol americano, na noite deste sábado, Andrew Luck, quarterback titular do Indianapolis Colts, anunciou sua aposentadoria do esporte aos 29 anos. Alegando as sequelas das muitas lesões que sofreu ao longo dos sete anos de carreira profissional, Luck oficializou a decisão após o jogo de pré-temporada do Colts contra o Chicago Bears.

"Não foi como eu imaginei ou planejei, mas estou me aposentando", disse o agora ex-querterback do Colts na coletiva pós-jogo. Emocionado, Luck lamentou que essa é a decisão mais difícil da sua vida. "Eu estou preso neste ciclo de reabilitações, não consegui viver minha vida direito e as lesões tiraram o meu amor pelo jogo."

Primeiro jogador escolhido no Draft de 2012, pelo Indianapolis Colts, após boa carreira na Universidade de Stanford, Luck teve enorme sucesso nos seus primeiros três anos, sendo considerado um dos principais jogadores da liga e selecionado para o Pro Bowl, o jogo das estrelas da NFL, três vezes consecutivamente entre 2012 e 2014. Foi em 2015 que as lesões, principalmente em seu ombro dirieito, começaram a prejudicar sua carreira.

O jogador acabou perdendo a temporada de 2017 inteira para tratar do problema e em 2018 conseguiu voltar a jogar em alto nível, sendo escolhido mais uma vez para o Pro Bowl e recebendo o prêmio de melhor retorno aos campos da NFL. No período intertemporadas deste ano as lesões voltaram e Luck ainda não tinha começado a treinar por conta de um problema no tornozelo que se agravou além do esperado.

Com sua saída, o Indianapolis Colts vai contar com Jacoby Brissett como novo quarterback titular na temporada que se inicia no próximo dia 5 de setembro.