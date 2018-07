Quarterback dos Packers entra para a galeria dos MVP do futebol americano

DALLAS - Nem a dureza da competição, que deixou com duas concussões cerebrais no começo da temporada, nem a sombra da figura do lendário Brett Favre, impediu o quarterback Aaron Rodgers de ver cumprido seu sonho de chegar a um Super Bowl, ganhá-lo e ser nomeado Jogador Mais Valioso (MVP, em inglês).

Tudo isso foi conseguido por Rodgers, de 27 anos, após comandar o Green Bay Packers à vitória de 31 a 25 frente os Pittsburgh Steelers, na 45.ª edição da decisão da NFL, disputado no Cowboys Stadium de Arlington (Texas).

Sua atuação foi simplesmente brilhante desde o início para completá-la com estatísticas que não deixaram nenhuma dúvida que tinha sido o destaque e o líder dos Packers.

A equipe de Green Bay voltou a levar para casa o troféu Vince Lombardi, nomeado em honra a seu lendário ex-treinador, com o qual ganhou os dois primeiros títulos do Super Bowl.

"É o prêmio de todos meus companheiros, de toda a organização e sobretudo daqueles jogadores que saíram do banco para cobrir os postos dos machucados e fizeram um trabalho excepcional quando mais precisamos", declarou Rodgers.

