Quarteto alviverde falha e Flu vence: 1 a 0

VOLTA REDONDA

O retorno de Valdivia não foi suficiente para dar força ao ataque do Palmeiras, que passou em branco pelo segundo jogo consecutivo. Com o quarteto ofensivo em tarde infeliz, a equipe de Luiz Felipe Scolari foi derrotada pelo Fluminense por 1 a 0, ontem, em Volta Redonda.

O Palmeiras estagnou nos 19 pontos, na quinta colocação, e desperdiçou chance de se aproximar do líder Corinthians, derrotado pelo Cruzeiro. O Flu chegou aos 15 pontos e se recuperou de duas derrotas seguidas.

Antes de a bola rolar, os palmeirense presentes ao estádio comemoram muito ao ouvir o nome de Valdivia entre os titulares. Fazia quase três meses que ele não vestia a camisa alviverde - sofreu lesão na coxa no dia 1º de maio e depois defendeu a seleção chilena na Copa América, voltando ao Brasil na terça-feira.

Se os visitantes tinham o chileno, os tricolores tinham um luso-brasileiro. O técnico Abel Braga optou pela cautela e a prudência em sua escalação inicial. Em vez de lançar Rafael Sóbis, mandou Deco a campo, armando o meio-campo com três apoiadores.

Logo aos três minutos, a decisão do treinador quase deu certo. Deco alçou a bola na área e Fred, também de volta da Copa América, testou com força. Marcos mostrou segurança. O veterano goleiro apareceria bem de novo aos 19, em chute de longa distância de Edinho.

O Palmeiras era pressionado com intensidade. Muito em parte porque Valdivia, Luan e Maikon Leite não conseguiam manter a posse de bola no ataque. Até Kleber (que completou o quarteto ofensivo do time) teve atuação apagada.

O jogo era pegado e os ânimos estavam quentes. Márcio Araújo e Marquinho se entranharam e quase iniciaram confusão.

Os alviverdes melhoraram um pouco a partir dos 30 minutos. Maikon Leite teve duas grandes chances de abrir o marcador, mas pecou nas finalizações frente a frente com Diego Cavalieri.

A necessidade da vitória, em especial para os donos da casa, que vinham de duas derrotas, empurrou as equipes para a frente na segunda etapa e a partida ganhou velocidade.

Aos 21 minutos, Abel sacou Deco e mandou Rafael Sóbis a campo. Como Ciro havia entrado no intervalo no lugar de Souza, o Flu perdeu criação no meio e ganhou fôlego no ataque.

Aos 25, um lance capital. Carlinhos ganhou na corrida e cruzou na medida para Marquinho completar para as redes. O lance foi mal anulado por impedimento - o atleta estava na mesma linha que os zagueiros rivais.

Luis Felipe Scolari só foi mexer no time depois do susto. Maikon Leite, mal, deixou o campo para a entrada de Patrik.

Agora sim. Aos 29, nenhuma dúvida. A zaga palmeirense cortou mal, Marquinho lançou Mariano e apareceu na área para completar o cruzamento. Marcos nada pôde fazer.

Felipão sacou, então, Valdivia, em tarde pouco inspirada, e colocou Dinei. Os substitutos não acrescentaram nem criatividade nem objetividade ao time paulista, que desperdiçou a chance de pular para o terceiro lugar e diminuir a diferença para o líder Corinthians.

O próximo desafio alviverde será na quarta-feira, contra o Figueirense, fora. O Fluminense visita o Atlético-MG.