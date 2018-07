Quase pronta para os Jogos Olímpicos de 2012, Londres mira fase de testes

LONDRES - A um ano da abertura, Londres está quase pronta para a Olimpíada de 2012. Como planejado, a cidade conseguiu praticamente finalizar a construção do Parque Olímpico com 12 meses de antecedência e agora entra numa fase de testes. Os organizadores dos Jogos dizem que o projeto está dentro do orçamento.

Uma série de eventos pelo país marca o início da contagem regressiva, nesta quarta-feira, na capital britânica. À noite (no horário local), o prefeito Boris Johnson fará o convite oficial para os Jogos de 2012, numa cerimônia em Trafalgar Square, onde um relógio gigante aponta os dias que faltam para a chegada da competição - e na manhã desta quarta marcava equivocadamente 299 dias. Também serão apresentados os modelos das medalhas dos Jogos, desenhadas pelo artista britânico David Watkins.

Segundo os organizadores, 88% da construção do Parque Olímpico está finalizada, ficando faltando apenas detalhes. Já havia sido anunciado o término das obras do Estádio Olímpico, do velódromo, das arenas de handebol e basquete e do centro de imprensa internacional. Nesta quarta, está sendo apresentado o Parque Aquático, projetado pela arquiteta iraquiana Zaha Hadid, cuja construção foi iniciada em junho de 2008 e que custou 269 milhões de libras (cerca de R$ 673 milhões). O inglês Tom Daley fará o primeiro mergulho na piscina olímpica nesta quarta à tarde. "Não há nada que tire o meu sono à noite", disse o presidente do Comitê Organizador da Olimpíada de 2012, Sebastian Coe.

O resultado é fruto de muito planejamento. O Estádio Olímpico, que abrigará as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos, teve o projeto finalizado em 2007 e a construção iniciada no ano seguinte, portanto quatro anos antes da estreia - o custo ficou em 500 milhões de libras (cerca de R$ 1,25 bilhão).

Os organizadores dizem que as obras do Parque Olímpico de Londres estão dentro do orçamento de 2007. O custo inicial do evento foi traçado em 4 bilhões de libras (R$ 10 bilhões) em 2005, quando a cidade foi escolhida como sede. Dois anos depois, o governo teve de elevar o número para 9,3 bilhões de libras (R$ 23,3 bilhões), valor considerado atualmente.