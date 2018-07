Quatro atletas são pegos no doping e estão excluídos do Pan de Toronto Mais quatro atletas foram banidos dos Jogos Pan-Americanos de Toronto por suspeita de doping. A argentina Luz Vazquez, medalhista de bronze, a nicaraguense Elverine Jiménez e a paraguaia Stephanie Bragayrac, todas da luta, tiveram "resultados analíticos adversos" e foram punidas pela Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa). O mesmo aconteceu com o boxeador Merin Zalazar, de Honduras. Com esses, já são oito os casos de doping confirmados no Pan.