Quatro brasileiros avançam e País tem 10 surfistas na 3ª fase em Bells Beach

Depois de três dias seguidos de adiamentos por causa das más condições do mar, a etapa de Bells Beach, na Austrália, a segunda da temporada de 2019 do Circuito Mundial de Surfe, teve sequência nesta segunda-feira. Após a realização das últimas três baterias da primeira fase e as quatro da segunda, o Brasil conseguiu a classificação de quatro surfistas para a terceira rodada, fazendo com que o País siga com 10 representantes na disputa - entre eles Gabriel Medina e Italo Ferreira.

Na praia de Winkipop, palco alternativo da etapa de Bells Beach, quatro brasileiros entraram em ação nas três baterias restantes da primeira fase masculina. Dois deles venceram seus dois rivais e avançaram direto à terceira rodada - foram os casos de Deivid Silva e Peterson Crisanto. Willian Cardoso, em segundo no confronto vencido pelo bicampeão mundial John John Florence, também avançou. Jessé Mendes ficou em terceiro e caiu para a repescagem.

No novo formato de disputa das etapas do Circuito Mundial, a segunda fase conta com quatro baterias de três surfistas cada. Os dois primeiros avançam e o último é eliminado. Este foi o destino de Jessé Mendes, que obteve 11.46 pontos na terceira bateria e por pouco ficou atrás dos australianos Reef Heazlewood (12.67) e Mikey Wright (11.50).

Na sequência, dois brasileiros entraram na água pela quarta bateria da segunda fase e avançaram às etapas eliminatórias em Bells Beach. Michael Rodrigues venceu com 12.83 pontos e Caio Ibelli obteve 11.07, eliminado o francês Joan Duru, que fez apenas 7.64.

Pela terceira fase, 32 surfistas farão 16 baterias na luta por uma vaga nas oitavas de final. Dos 10 brasileiros na disputa, seis deles duelarão em suas baterias: Peterson Crisanto x Michael Rodrigues, Filipe Toledo x Caio Ibelli e Willian Cardoso x Yago Doria.

Atual campeão mundial, Medina enfrentará o local Reef Heazlewood. Vencedor da primeira etapa de 2019, em Gold Coast, Italo Ferreira buscará a classificação contra o também australiano Jack Freestone. Os outros dois brasileiros são Jadson Andre (contra John John Florence) e Deivid Silva (contra o anfitrião Wade Carmichael).