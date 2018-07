Cinco brasileiros estão escalados para evento de ondas grandes em Jaws

A Liga Mundial de Surfe (WSL) deu alerta verde para o Pe'ahi Challenge, evento de ondas grandes que pode ser disputado nesta sexta-feira, em Jaws, na ilha de Maui (Havaí). Cinco brasileiros vão participar: Carlos Burle e Yuri Soledade, no masculino, e Maya Gabeira, Andrea Moller e Silvia Nabuco, no feminino. A expectativa é de ondas acima de 30 pés, cerca de 9 metros de altura. "Não estará gigante, mas bem grande, com pouco vento", avisa Burle.

Ele chegou ao local dois dias antes e ainda está se adaptando ao fuso, já que estava em Nazaré, Portugal, também na expectativa do aparecimento de grandes ondas na praia do Norte. Em Jaws, ele já entrou no mar para sentir o clima, com Pedro Scooby e Lucas Chumbinho, mas só ficou no jet-ski. "Preferi não surfar para guardar energias. Estava muito perigoso e difícil", conta.

O Pe'ahi Challenge está programado para começar às 7h da manhã no horário local (15h de Brasília) desta sexta-feira. A WSL está monitorando uma tempestade no Oceano Pacífico que deve fazer com que as ondas cresçam bastante. Se acontecer, será o primeiro evento no Hemisfério Norte da temporada do Circuito Mundial de Ondas Grandes. Serão 24 surfistas no masculino e pela primeira vez será realizada a competição feminina, com 12 atletas.

Para Burle, será emocionante se as previsões se confirmarem. "Estou super feliz de competir nesse evento, é o mais esperado do ano no Circuito. Jaws é a mãe de todas as ondas grandes, abre para direita, esquerda, tem tubo, dá para fazer manobra. É um prazer competir com a nova geração, até pelo tempo que estou na estrada. É a cereja em cima do bolo perfeito", explica.

A temporada do Circuito Mundial de Ondas Grandes é dividido em dois momentos, no Hemisfério Sul, com competições entre 27 de abril e 31 de agosto, e no Norte, com janela de eventos entre 15 de outubro e 28 de fevereiro. Na primeira parte do campeonato as provas poderiam ser realizadas no México, Chile e Peru, mas apenas o Puerto Escondido Challenge ocorreu. Agora, os eventos podem ocorrer em Portugal, Havaí e México.

MASCULINO

Greg Long (EUA)

Makuakai Rothman (HAV)

Billy Kemper (HAV)

Nic Lamb (EUA)

Josh Kerr (AUS)

Albee Layer (HAV)

Carlos Burle (BRA)

Damien Hobgood (EUA)

Cristian Merello (CHL)

Mark Healey (HAV)

Grant Baker (AFS)

Shane Dorian (HAV)

Jamie Mitchell (AUS)

Aaron Gold (HAV)

Kai Lenny (HAV)

Ian Walsh (HAV)

Shaun Walsh (HAV)

Tyler Larronde (HAV)

Yuri Soledade (BRA)

Dege O'Connell (HAV)

Francisco Porcella (ITA)

FEMININO

Keala Kennelly (HAV)

Paige Alms (HAV)

Andrea Moller (BRA)

Bianca Valenti (EUA)

Emily Erickson (EUA)

Savannah Shaugnessy (EUA)

Justine Dupont (FRA)

Jamilah Starr (EUA)

Maya Gabeira (BRA)

Silvia Nabuco (BRA)

Laura Enever (AUS)

Wrenna Delgado (HAV)