Quatro clubes já estão nas quartas de final Após a penúltima rodada da 1.ª fase da Série C, o Grupo B tem 2 já nas quartas: Oeste e Macaé, com Caxias, Duque de Caxias e Chapecoense brigando. No Grupo A, 2 garantidos: Fortaleza e Luverdense, com Paysandu, Santa Cruz e Icasa lutando por vaga.