Houve de tudo. Desde um jantar no histórico restaurante do Hotel Santo Eustórgio, em Arcore, vizinho do Autódromo de Monza - lembrando que tinha sido exatamente ali que tudo começara -, até um grande evento no estande da Renault em pleno Salão do Automóvel de São Paulo, diante de pilotos da velha guarda que eu respeito profundamente por terem implantado uma paixão que, mais tarde, iria gerar a conquista de oito títulos mundiais. Diante desses ídolos de todos nós, eu recebi da CBA o troféu mais bonito que tenho em minha coleção, desenhado pelo artista Paulo Soláriz.

Ali, naquele momento, o que veio à mente foi a minha luta para cobrir o Mundial de 72, ainda pelo Estadão, por acreditar que um brasileiro poderia ser campeão do mundo, algo inimaginável até então. Recebi esse voto de confiança e fui a Monza presenciar a primeira grande conquista do automobilismo brasileiro. E não parei mais. O sonho de conviver com todos aqueles caras da velha geração que estavam ali diante de mim e que eu costumava ver de longe nos autódromos e em outros Salões do Automóvel, com muita vontade de trocar algumas palavras com eles, mas sem jeito de chegar perto, tinha se realizado. E numa dimensão até maior. Grande parte daqueles ídolos que estavam ali, diante de mim, hoje eu tenho como amigos. Essa é, de fato, a grande conquista. Resumindo numa frase: "Eu consegui chegar na turminha".

Valeu muito a pena ter vivido essas quatro décadas do jeitinho que vivi. Com sacrifícios, claro, mas todos eles compensados pelo fato de eu estar no lugar onde sempre desejei estar. O capacete de ouro criado pelo mestre da pintura Sid Mosca e executado por seu filho Alan especialmente para mim é o troféu que simboliza tudo o que eu vivi, sonhei e relatei em 40 anos de reportagens. A garrafa de champanhe entregue pessoalmente por Bernie Ecclestone é o reconhecimento oficial.

Eu acrescento aos acontecimentos especiais deste 2012 a chance raríssima de uma entrevista exclusiva de meia hora com Fernando Alonso. Foi uma escolha da Ferrari. Um presente para quem teve a sorte de viver as gerações de Emerson, Piquet e Senna, as vitórias de Pace, Rubinho e Massa e desfrutar de uma F-1 iluminada por estrelas como Jackie Stewart, Ronnie Peterson, Gilles Villeneuve, Niki Lauda, Alain Prost, Nigel Mansell, Michael Schumacher, Fernando Alonso e quem mais vier.