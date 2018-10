Quatro duplas brasileiras avançam às oitavas de etapa chinesa do vôlei de praia

No segundo dia de disputas da etapa três estrelas de Qinzhou do no Circuito Mundial de Vôlei de Praia, na China, quatro duplas brasileiras avançaram nesta terça-feira às oitavas de final, sendo três do torneio feminino e uma do masculino. Ana Patrícia/Rebecca, parceria que hoje lidera o ranking brasileiro, Maria Clara/Elize Maia, Ângela/Carol Horta e Oscar/Luciano conseguiram bons resultados nesta terça-feira e seguem na briga por medalhas na competição, que é a primeira da temporada 2018/2019 da modalidade.

Na disputa feminina, Ana Patrícia e Rebecca confirmaram o primeiro lugar no Grupo A vencendo as chinesas Wang e Xue por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/13. Nesta quarta-feira, elas enfrentam as suíças Caluori e Gérson pelas oitavas de final.

As demais duplas femininas do Brasil não conseguiram classificação direta às oitavas de final, mas duas delas triunfaram na repescagem para alcançar a próxima fase. Maria Clara e Elize Maia perderam a primeira partida desta terça-feira para a parceria chinesa X. Wang/X. Xia por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/13.

Na repescagem, as adversárias foram as tailandesas Radarong e Hongpak, e as brasileiras levaram a melhor por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 15/21, 21/13 e 15/12. Nas oitavas de final, Maria Clara e Elize vão jogar contra as norte-americanas Flint e Day.

Já Ângela e Carol Horta avançaram na competição ao derrotarem as compatriotas Josi e Lili por 2 sets a 1 (19/21, 21/18 e 16/14). O próximo compromisso da dupla será contra as norte-americanas Sponcil e Claes.

No torneio masculino, a dupla formada por Oscar e Luciano, únicos brasileiros na disputa, se recuperou do revés na estreia e venceu, na segunda rodada do Grupo B, os chineses Nu e Yang por 2 sets a 0, com 21/11 e 21/17. Na repescagem, a parceria conseguiu um novo triunfo em sets diretos sobre os australianos McHugh e Schubert, com parciais de 21/14 e 21/16. Nesta quarta-feira, eles enfrentarão Popov e Gordiev, da Ucrânia, pelas oitavas de final.

O Circuito Mundial retorna a Qinzhou pela segunda temporada consecutiva. Em 2017, parcerias da Austrália e Rússia venceram no feminino e masculino, respectivamente. Os torneios de categoria três estrelas, como este em solo chinês, rendem 600 pontos aos campeões, além de cerca de R$ 40 mil em prêmios. Após Qinzhou, a China receberá mais um evento desta temporada 2018/2019, entre os dias 10 a 14 de outubro. Será a etapa quatro estrelas de Yangzhou.