Quatro mil estudantes vão participar dos Jogos Universitários Brasileiros

Com a participação de 4.500 pessoas de 26 estados e do Distrito Federal, será realizado entre os dias 18 e 29 de outubro a 65ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). O evento contará com atletas, árbitros, comitê organizador e voluntários e será realizado nas cidades de Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia, todas em Goiás.

O evento vai ocorrer dois meses após a Universíade, que teve a participação de 188 atletas brasileiros, sendo 19 deles olímpicos. Alguns famosos atletas já passaram pela competição, como Bernardinho, Marilson dos Santos, Sarah Menezes, Joanna Maranhão, Alison Cerutti e Bruno Schmidt, entre outros.

​Os JUBs contará com 20 modalidades esportivas, sendo 15 individuais e cinco coletivas: futsal, handebol, vôlei, basquete, judô, taekwondo, atletismo, tênis de mesa, xadrez, JUBs Acadêmico, badminton, vôlei de praia, basquete 3 x 3, natação, tênis e esportes eletrônicos, com os jogos Fifa 2017 e League of Legends. No paradesporto, serão contempladas as modalidades natação, tênis de mesa e atletismo.

Na sexta-feira a competição será oficialmente lançada, em cerimônia no Hotel Blue Tree Premium Goiânia. Mas a proximidade com os JUBs já mexe com a cidade e existe a expectativa de que sejam movimentados R$ 3 milhões no setor de hotelaria. No total, estima-se qie sejam injetados cerca de R$ 10,5 milhões na economia local.

"Desse valor, R$ 2,5 milhões serão gastos pelos cerca de 4 mil estudantes universitários que vão competir no JUBs", explicou o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral.

Como investimento direto, a entidade desembolsará R$ 6 milhões, sendo 60% em hospedagem e alimentação, e 25% em materiais e equipamentos. "Somados os encargos financeiros, como ICMS e ISS, a cidade já arrecadará de volta, automaticamente, algo em torno de R$ 2 milhões", calcula Luciano Cabral.