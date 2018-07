Que oportunidade!

Um dos pontos mais fascinantes dos campeões mundiais é a personalidade extraída do Barcelona, de onde saíram 7 dos 11 jogadores que começaram a partida contra os uruguaios. Se um dos grandes problemas de uma seleção é ter poucos dias para treinar, os espanhóis sabem até o que o companheiro está pensando.

Diante dessa riqueza, transformada em títulos e confiança, a equipe de Vicente Del Bosque até pode surpreender com variações táticas, mas o conceito permanece imutável, manda no jogo e ponto final.

É onde entra o Brasil nessa história, que hoje enfrenta o México. O zagueiro Thiago Silva tem razão quando defende que a equipe "tem de encontrar seu modo de jogar e não ficar preocupada com as outras".

O capitão da seleção não trata as virtudes dos adversários com indiferença. Apenas sabe que o primeiro passo para se formar um time de verdade é a conquista da confiança, até mesmo de um estereótipo. Para quando perguntarem pelo Brasil, a resposta for uma série de qualidades formuladas por um estilo.

O México é uma etapa dessa evolução. Por isso cabe ao time nacional preocupar-se, agora, mais com ele mesmo. Com a solidez defensiva, por exemplo, que passa pelo posicionamento correto dos laterais. Em seus sonhos, Daniel Alves e Marcelo estão sempre no ataque. Já nos pesadelos de Felipão, ausentam-se da defesa ao mesmo tempo.

Com ambos espetados no campo ofensivo e Paulinho na área, o risco de Luís Gustavo, David Luís e Thiago Silva serem batidos é enorme. É quando o treinador pede equilíbrio, ao ver sete jogadores atacando simultaneamente.

Hoje, a Espanha pode. O Brasil ainda não está pronto. Se contra o México a seleção conseguir harmonia tática defensiva e melhorar a condução da bola para o ataque, terá cumprido o segundo passo de sua trajetória. Desde que vença.

Os espanhóis são quase um time com a camisa da seleção. Os brasileiros são quase uma seleção tentando formar um time. Enfrentá-los na final é uma possibilidade, mais que isso, uma oportunidade de avançar na preparação. Que oportunidade!

Enquanto isso... No dia 14 de julho de 2014, enquanto o mundo ainda estiver comentando os detalhes da final da Copa do Mundo, disputada um dia antes no Maracanã, o senhor Blatter vai arrumar as malas e partir de volta para casa. Chega de Brasil, viva a estabilidade da Suíça, que abriga em seu território a maioria das entidades administrativas do esporte, atraídas por benefícios fiscais.

O ritmo das obras no País causou muitos problemas aos donos do futebol, mas nenhum outro povo os ajudou a lucrar tanto com um de seus eventos. Ao final da Copa, US$ 5 bilhões serão depositados na conta da Fifa, além da constatação de que os brasileiros estão divididos entre os trouxas e os oportunistas. E, agora, os revoltados.

Mas eles não esperavam que essa gente despertasse justamente no tal evento teste. Se as manifestações também são uma amostra do que vem por aí, imagina na Copa. O problema está no aumento do transporte, nas obras virtuais e em tantas outras mentiras do dia a dia.

A 358 dias da abertura do Mundial, somente seis estádios estão mais ou menos prontos. Desde 2007, quando a Fifa bancou a candidatura brasileira, espertinhos usam a Copa do Mundo para enriquecer. O detalhe é que a estrutura de poder do futebol não contava com o revés das ruas. Pode sobrar também para os donos da bola.

Não adianta os cartolas brasileiros se esconderem agora, afinal fazem parte da mesma estrutura política que levou o povo às ruas. Que oportunidade de avançar nas reformas!