'Que venha o Chelsea', desafia Emerson Sheik

Emerson não jogou bem e foi substituído no segundo tempo por Romarinho, que também pouco fez nos 15 minutos em que esteve em campo. Isso, no entanto, não abalou a confiança do experiente atacante para a decisão de domingo, em Yokohama. Muito pelo contrário.

"Nosso jogo mesmo é a final. A gente veio aqui para disputar a final. Entre Monterrey e Chelsea, que venha o Chelsea. Fica mais bonito para vocês da imprensa cobrir um jogo desse e para o torcedor também fica mais atrativo", disse o jogador.

Sheik, assim como os outros jogadores, reconheceu que o Corinthians não esteve bem ontem, sobretudo no segundo tempo. Mas, também como os companheiros, acha que o mais importante era vencer, não importava de que forma.

"Para a primeira partida está de bom tamanho", avaliou. "Foi dentro do esperado. Sabíamos da dificuldade que encontraríamos. Ficamos uma semana treinando, sem jogar, tivemos também a adaptação com o clima e o fuso horário, enquanto que eles já tinham feito uma partida e conheciam o gramado."

Logo após o jogo, o atacante publicou uma foto nas redes sociais de sua perna com marcas das entradas violentas que sofreu dos jogadores do Al Ahly. Como o Corinthians recuou demais a marcação e deu espaço o adversário, Emerson quase não deu as caras no ataque no segundo tempo. Sua função passou a ser ajudar na marcação para bloquear os avanços do time egípcio, algo que ele admitiu que não lhe agradou.

"Depois do gol, nos preocupamos mais com a parte defensiva e isso exigiu que eu voltasse um pouco mais para acompanhar o lateral. É uma coisa que não gosto muito de fazer, mas para o bem da equipe isso é importante", disse.

Para a decisão, ele espera que isso não se repita. "A ansiedade da estreia já passou. Agora é esperar o próximo adversário, corrigir os erros e tentar fazer uma partida melhor."

Favoritismo. O meia Danilo também destacou o fato de a equipe ter tirado o peso da estreia e da responsabilidade de confirmar o favoritismo. "A gente sabe que o primeiro jogo é muito difícil. 99% da obrigação de ganhar era nossa. Não tem acha de pensar que iríamos passar fácil, golear. Futebol não é assim mais. A gente viu isso aqui hoje (ontem)", disse.

Ao contrário de Emerson Sheik, no entanto, o meia Danilo acredita que o time não precisa mudar para a decisão do Mundial, independentemente do adversário. "Está bom assim, se ganharmos de 1 a 0 de novo vamos ser campeões."

O volante Paulinho engrossou o coro daqueles que defenderam que o placar e a maneira como a equipe jogou deveriam ficar em segundo plano. "Na primeira etapa nos jogamos melhor que na segunda, mas a expectativa era chegar à final e chegamos. Agora é trabalhar para a final. Não foi um espetáculo, mas nosso objetivo era mesmo chegar na decisão", disse. / R.R. E V.M.