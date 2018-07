Que venha um ano melhor!

Pelas nossas pistas, tudo bem. A Stock Car teve outro ano muito disputado, acrescido pela regra de pontuação em dobro na última corrida, que até a F-1 passa a adotar no ano que vem. O Brasileiro de Marcas começa a ganhar corpo, e o Brasileiro de Turismo, como preliminar da Stock, nasceu bem. Equipes tradicionais estão prometendo incrementar os grids do ano que vem, inclusive pilotos da Stock montando equipes próprias. Novos planos estão sendo traçados para reformular uma Fórmula-3 totalmente brasileira, e não mais sul-americana. A Copa Porsche continua sendo a mais bem organizada categoria aberta a gentleman drivers, e a Mercedes-Benz traz um modelo AMG C-250 com motor turbo de 360 cavalos para tornar o Mercedes Challenge bem mais forte. Paralelamente a isso, a Fórmula-Truck segue firme com seu público específico lotando autódromos. O kart retomou os campeonatos regionais, como a Copa Nordeste, teve um Sul-Brasileiro fortalecido e um recorde de inscritos no campeonato brasileiro. Se conseguirmos em 2014 concretizar a Fórmula Junior e a renovada F-3, voltaremos a ter categorias para abrigar os pilotos que saem do kart. É o caminho para corrigir o vácuo deixado pelas extintas fórmulas que tivemos.

Nesta última semana do ano, tradicionalmente nosso grupo se reúne em torno das páginas do anuário na gráfica Pancrom pra ler e revisar tudo. Textos, legendas, títulos, créditos das fotos, tabelas. É um trabalho minucioso, que exige uma atenção enorme, mas é a etapa final de mais uma edição, agora a 22ª. Quando a gente se vê ali naquele momento, nove pessoas, numa tarefa que dura mais de quinze horas, cai a ficha de que o ano, de fato, chegou ao fim. O último ato desse trabalho é a escolha da capa. Vettel e a Red Bull têm exigido muito da nossa criatividade. No ano do primeiro título foi fácil. No segundo, a alternativa foi uma pintura do artista plástico Roberto Mucillo. No ano passado, terceira vitória consecutiva, usamos a figura do Vettel nos braços da torcida. Veio o tetra e a salvação foi aquela reverência do tetracampeão ao carro que venceu as últimas nove consecutivamente e treze no total.

O ano foi difícil em vários aspectos, mas o pior foi perder três dos meus maiores amigos: Zampa, Thomaz e Jorge. O Zampa será sempre um ícone do automobilismo, pelas tantas histórias, algumas que já contei aqui e outras que ainda tenho a contar. O Thomaz foi com quem eu dividi as primeiras idas a Interlagos, burlando a vigilância dos seguranças pra permanecer do lado de lá, o dos boxes, que era proibido para seres normais como a gente. O Jorge Ferreira, o Jorge Feitiço querido de muita gente, só entrou em um autódromo por pura amizade. Jamais gostou, mas era capaz de aprender a amar aquilo que os amigos amavam, mesmo que tivesse motor, cheirasse a gasolina e fizesse barulho. Ele estava muito acima de tudo isso. Poeta, compositor, um encantador de pessoas.

Um bonachão contador de casos como o Zampa, um músico de talento natural e irreverente como o Thomaz, e um ideólogo como o Jorjão não morrem jamais. Eles mudam de lado. Zampa e Thomaz não conviveram tanto e nem sequer conheceram o Jorge nesta vida. Mas os três tinham em comum a inteligência, sagacidade, criatividade e a incrível capacidade de fazer de uma simples passagem da vida, contada no balcão de um bar, a história mais interessante do mundo. Os três tornaram a minha e a vida de muita gente bem mais saborosa.