Queda à vista

O Palmeiras comportou-se como equipe de segundo escalão diante do adversário que despontava como o menos complicado de ser superado na fuga do rebaixamento. No primeiro tempo, foi confuso, acanhado, destrambelhado e inútil. Não levou perigo para Vanderlei em nenhum momento. Incompreensível e inadmissível para quem precisava de gols para seguir com esperança.

Melhorou um pouco na etapa final, mas ainda assim insuficiente para preocupar um rival que, à medida que o tempo passava, se acalmava e se lançava para o contragolpe. O Coritiba só não ficou em vantagem antes do pênalti marcado nos minutos finais porque a arbitragem errou, e feio, ao anular gol legítimo de Deivid, de cabeça. A tragédia teria sido mais constrangedora, como se o fato de fechar 2012 com novo episódio vexatório já não fosse suficiente para afundar a autoestima dos palestrinos.

Como requinte de ironia, ainda ontem o presidente Arnaldo Tirone afirmava, em entrevista em que se anunciou festa de despedida para Marcos, que "não aceitava" o rebaixamento. Ora, muito obrigado. Com essas palavras, o fã alviverde pode dormir tranquilo. Melhor faria o dirigente se tivesse sido mais ágil, quando se percebia que a água começava a subir e ameaçava o time. E agora vem com essa conversa?

Valeu por Kaká. Numa situação normal, seria constrangedor festejar vitória contra adversário da esqualidez técnica do Iraque. Mas, como por aqui a gente considera mensalão tema corriqueiro e secundário, não será estranho se alguém levar a sério os 6 a 0 de ontem sobre a equipe dirigida por Zico. Não duvido que se detecte que enfim despontou o time nacional para a Copa.

Felizes ficaram os árabes que compraram o direito de levar a seleção pra onde bem entenderem. Lembram disso? É acordo feito pelo ex-dirigente que cura seus males em alguma praia na Flórida. Entusiasmados também estiveram brasileiros e iraquianos que vivem no desterro europeu, pois puderam matar saudades do futebol de seus patrícios.

O amistoso em Malmoe só não foi desperdício total de tempo por causa do retorno de Kaká, dois anos e três meses após sua última aparição, na derrota por 2 a 1 para a Holanda no Mundial da África do Sul. O meia-atacante do Real Madrid ficou em campo até os 25 minutos da etapa final e não decepcionou. Ao contrário, desde o início procurou entrosar-se com Neymar, Oscar e Hulk, além de aparecer em lances importantes, com finalizações, o passe para o segundo gol de Oscar e gol que marcou. Bom.

Com o tempo, Kaká pode ser o maestro, a referência num grupo com muitos jovens. A volta dele não decepcionou. No jogo de ontem, revelou-se disciplinado do ponto de vista tático. Mano havia pedido que ocupasse o lado esquerdo, e assim Kaká o fez. Também se deslocou para abrir espaço para Oscar e Neymar, com os quais tende a aprimorar entrosamento. Uma combinação que pode dar samba, com Hulk (ou Luis Fabiano ou, hipóteses mais remotas, Pato ou Fred) a completar o quarteto de criação e conclusão de jogadas.