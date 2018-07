Queda do Barça na Copa dos Campeões pode acelerar vinda de Neymar

BARCELONA - O jogo desta terça-feira é muito importante não só para esta temporada do Barcelona, mas também para a próxima. Se o time conseguir a classificação, o foco continuará na luta pelo título mais cobiçado da Europa. Se perder, a diretoria e a comissão técnica vão acelerar algumas decisões. E uma delas diz respeito a Neymar. Acompanhe o tempo real da partida contra o Milan a partir das 16h30.

Tanto os dirigentes quanto o corpo técnico querem antecipar em um ano a chegada do craque santista, que por um acordo fechado no final de 2011 se comprometeu a se incorporar ao elenco do Barça depois da Copa do Mundo de 2014 - quando chegará ao fim o contrato que o liga ao Santos. Mas se a equipe for eliminada hoje será preciso criar fatos novos para o restante da temporada não ser morno (o time está com o título espanhol quase garantido, com 13 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, e os jogos que faltam serão pouco mais do que meras formalidades). E trabalhar para juntar Neymar com Messi já a partir de julho seria um prato e tanto para os jornais catalães, além de deixar a torcida com água na boca.

Para ter Neymar no meio do ano o Barcelona terá de negociar com Santos, porque o craque ainda terá um ano de contrato pela frente. Nesse caso o clube não pretende chegar perto dos 60 milhões (R$ 153 milhões, pelo câmbio de ontem), já que o poder de barganha santista é menor agora (a janela de julho é a última chance de vendê-lo, porque em janeiro de 2014 ele poderá assinar um pré-contrato para sair de graça seis meses depois).

Jogadores de saída. Para viabilizar a operação a diretoria do Barça fará dinheiro negociando alguns jogadores. Alexis Sánchez tem mercado na Itália, David Villa interessa a clubes ingleses, Affelay e Cuenca (que estão emprestados a Schalke 04 e Ajax, respectivamente) devem ser vendidos e o mesmo deve acontecer com o goleiro Valdés, que ficará sem contrato em junho de 2014 e já avisou que não vai renová-lo. A intenção é negociá-lo no meio do ano para não vê-lo sair de graça quando o contrato terminar.

O clube também quer contratar um ou dois zagueiros e um goleiro.