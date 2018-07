Quem é Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) desde 1995 e do Comitê Organizador dos Jogos de 2016. É advogado e já foi jogador de vôlei - defendeu o Botafogo entre as décadas de 1960 e 1970. Como atleta, participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964. Além disso, presidiu a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) por 21 anos - entre 1975 e 1996. Trouxe para o País o Pan-Americano de 2007, quando o Rio superou San Antonio.