''Quem é o Carille?''

E não é que o Andrés Sanchez fez esse tempo voltar, na noite de anteontem? O presidente do Corinthians, impaciente, estava todo apressado, ao chegar em São Januário, onde dali a instantes sua equipe passaria mais um vexame. E não parecia muito confortável para falar a respeito da sucessão de Adilson Batista, a quem havia demitido no domingo.

Flávio Ortega, da rádio Eldorado/ESPN, como bom repórter que é, o aborda para tratar do assunto, delicado e urgente. Depois de o dirigente negar contato com esse ou aquele treinador, o jornalista lhe pergunta se Fábio Carille seria a opção de comando até o fim da temporada. "Carille? Quem é Carille?!", devolve Andrés, caindo das nuvens. Ortega explica que se referia ao interino e o cartola emenda com uma evasiva. "Ah, sim, claro! Terá todas as condições."

Ato-falho? Certamente. Mas revelador do ânimo do Corinthians na reta final do Brasileiro. O deslize não foi pecado mortal, e ontem Andres disse que o funcionário é conhecido como "Fábio". Absolvição. Ainda assim, o fato de o dono da bola esquecer o nome do colaborador mostra a confusão nos bastidores do Parque São Jorge. A queda da equipe e a dispensa de Adilson expuseram os erros da cartolagem, que dormiu no ponto e agora sai à cata de técnico com missão de estancar a sangria de pontos e evitar que o ano do centenário termine em branco.

Em 2010, 0 Corinthians é um grande campeão... de marketing, o que não é ruim. Neste período especial, caprichou em eventos. E dá-lhe cruzeiro, festa no Anhangabaú, recital do rei Roberto Carlos, camisas comemorativas, placas, fartura de publicidade, fundação da república alvinegra, lançamento do Fielzão e por aí vai. Tudo louvável, lucrativo, alegre e comovente. A torcida aderiu, como sempre, e a mídia embarcou com elogios e espaço. Mas, como escrevi aqui no começo do ano, isso seria perpetuado com a conquista de uma taça, do Paulistão que fosse - e até agora nada. Não há como disfarçar a decepção.

A frustração vem da estratégia usada para o ano. O Corinthians montou equipe de olho na Libertadores, como se fosse a coisa mais importante de sua rica história. Apostou em elenco com média de idade alta para obter o resultado imediato de ser campeão continental. Quebrou a cara em âmbito internacional e sofre com o desgaste de jogadores sem pique para o torneio nacional. Não vale usar a maratona como desculpa.

As últimas rodadas sobretudo têm sido medonhas, o Corinthians exibe futebol de segunda e não se pode despejar sobre Adilson toda a responsabilidade pela embarcação à deriva. Desandou, perdeu referências e nos 2 a 0 de quarta-feira se comportou à altura dos catadões, com uma diferença: na várzea a moçada costuma chutar bastante a gol, o que quase não se viu no campo do Vasco. O momento de maior agressividade alvinegra se concentrou em Souza, que fez gestos obscenos para a torcida rival, ao ser substituído na metade do segundo tempo.

Nem tudo é tragédia. Como o campeonato está maluco e faltam nove rodadas, não se descarta o Corinthians da briga pelo título. Os números o encorajam - 49 pontos, 3 a menos do que Flu e 5 atrás do Cruzeiro. Dá pra recuperar? Na teoria, sim. O problema é a prática... fraquinha.

Outra esperança no ar: Ronaldo anunciou, em seu tuíter, que volta domingo contra o Guarani, e ontem deu entrevista bem-humorada e risonha. Talvez o técnico até tenha sido avisado do reforço. A propósito: como é o nome dele mesmo? Fábio? Carille? Só não pergunte ao Andrés.