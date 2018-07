R

Conhecemos duas simpáticas japonesas ontem aqui em Nagoya. Durante aproximadamente 20 minutos de conversa, o interesse delas sobre o Brasil nos surpreendeu. E muito.

Elas vibraram quando souberam que éramos jornalistas e estávamos visitando o país delas para acompanhar um campeonato mundial de futebol. Ali, na verdade, quem estava no papel de repórter eram elas, e não nós. As duas queriam saber absolutamente tudo sobre o nosso país: costumes, língua, principais cidades, política, economia, religião... Nos perguntaram até se comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro.

O curioso era que a cada resposta que dávamos elas soltavam uma espontânea e gostosa gargalhada, como se tudo que falávamos fosse muito engraçado. Para elas até poderia ser, mas não para nós, afinal a conversa era sobre coisas rotineiras, do nosso cotidiano.

Após responder a uma saraivada de perguntas, então, resolvemos perguntar para aquelas duas japonesinhas quais jogadores brasileiros elas conheciam. Uma respondeu Kaká e a outra, Ronaldinho Gaúcho. Neymar? Nunca ouviram falar. Daniel Alves? Não fazem a mínima ideia. Thiago Silva? Nem em fotografia...

Kaká e Ronaldinho já bateram a casa dos 30 anos e não jogam mais aquele futebol que fez dos dois os últimos brasileiros eleitos pela Fifa como melhores do mundo. Isso, porém, pouco importa. Seja no Brasil ou aqui do outro lado do mundo, quem é rei nunca perde a majestade.