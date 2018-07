Quem manda?

Bom, a filosofia de boteco do primeiro parágrafo é para dizer que não me tirou o sono o bafafá entre Rogério Ceni e Ney Franco, depois do jogo - horroroso, por sinal - que o São Paulo fez com a LDU de Loja, anteontem, na Sul-Americana. O 0 a 0 garantiu a vaga e rendeu discussão mais animada do que o desempenho dos jogadores no Morumbi.

O veterano goleiro, capitão, ídolo, sócio benemérito e futuro dirigente tricolor gesticulou e se esgoelou, em determinado momento do segundo tempo, a pedir a entrada de Cícero. Na avaliação dele, era necessário um sujeito mais alto na área, para conter e assustar os equatorianos. Veja só! O treinador não gostou da interferência, ignorou os apelos e mandou Willian José para campo. Na entrevista após a partida, se saiu com o clássico "cada um faz o seu".

A resposta do técnico e o muxoxo do astro, que não parou para conversar com ninguém, foram suficientes para desencadear uma série de observações, críticas e até projeções a respeito de ruptura. Parecia que, pela primeira vez, um jogador calejado dava um pitaco e tinha um piti. E restava a impressão de que, em rompante inédito, o treinador se irritara.

Partamos do princípio de que esses desencontros são mais comuns - e velhos - do que se imagina. E nada que uma boa conversa não resolva. Como, parece, foi o caminho seguido por ambos e pela direção, antes de irem dormir. Se o incidente morreu ali, só se saberá com o tempo. E depende da postura de Rogério Ceni e Ney Franco daqui em diante.

O que me chamou a atenção, no caso, foi a repercussão, na imprensa e em blogs, fóruns de debates, twitter e coisas do gênero. Muitos consideraram correta a atitude do jogador, assim como tantos cravaram como acertada a reação do técnico. Quem defendeu Rogério, ponderou que, com o conhecimento tático que a rodagem lhe deu, agiu com naturalidade. Quem se alinhou com Ney viu ingerência descabida, quebra de hierarquia e peitada no chefe. Atos inadmissíveis.

Rogério exagerou, por temperamento, adrenalina e tempo de casa. Ney se incomodou por razões idênticas; a diferença está no tempo de clube, pois um tem demais e o outro, de menos. Não vou julgar se houve má-fé de qualquer parte. Não convivo com eles e seria leviano cravar juízo de valor. Se forem sensíveis e inteligentes, eles e o clube ganharão com o entrevero.

Divergências no trabalho são corriqueiras - apesar de em geral terminarem com advertência ou demissão do subalterno. Às vezes injusta. Desejamos liberdade de expressão, relacionamento franco (sem trocadilho) e liberal, mas nos habituamos com posições intransigentes de quem pode mais. Por isso, nos indignamos quando episódio como esse, no futebol, termina aparentemente em pizza. Sem nos darmos conta, no fundo temos inveja, pois não é assim nas firmas.

Nas nuvens. Quer dizer que teve reunião na FPF para discutir o Paulista de 2013 e o Palmeiras foi o único a não mandar representante? A direção esqueceu?! Que fase, mamma mia!