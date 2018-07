Quem manda no campeonato é o Guarani

O time do Guarani está proporcionando aos seus torcedores momentos de alegria que há bastante tempo não sentiam. O Alviverde de Campinas assumiu a liderança temporária do Campeonato Paulista, ontem à noite, ao vencer o Comercial, por 2 a 0, no Estádio Palma Travassos.

Com a quarta vitória consecutiva, o Guarani alcança os 19 pontos, dois a mais que o Trio de Ferro formado por Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que somam 17 pontos cada.

A torcida da equipe campineira é para que corintianos e palmeirenses não vençam seus jogos nesta oitava rodada. O time de Palestra Itália enfrenta hoje à noite o Guaratinguetá, no campo do adversário, enquanto o atual campeão brasileiro entra em campo amanhã para enfrentar o São Caetano, no ABC.

Empate nos dois jogos e o Guarani, que venceu os quatro jogos disputados em casa até agora, se mantém em primeiro lugar no Campeonato Paulista.

O meia Fumagalli, um dos mais experientes do elenco bugrino, preferiu pensar na classificação para as oitavas de final. "O mais importante foi a conquista dos três pontos que nos colocam mais perto dos 30 necessários para passarmos à próxima fase", disse o jogador. "Foi uma vitória importante, de superação, pois vencer o Comercial aqui é sempre difícil. O gramado irregular é um grande obstáculo."

Foi de Fumagalli o passe para Fabinho abrir o placar, aos 30 minutos do primeiro tempo, após um rápido contra-ataque.

A vitória do Guarani foi definida aos 14 minutos da etapa final, quando o zagueiro Domingos matou no peito um cruzamento na área adversária e bateu com categoria, sem chance de defesa para o goleiro Alex Santana.

Na próxima rodada, o Guarani terá pela frente o XV de Piracicaba, no Brinco de Ouro, quinta-feira, e poderá chegar ao quinto triunfo seguido.

Os comercialinos, que acumulam quatro jogos sem vitória, visitam o Santos, na quarta.