Quem merece mais?

Claro! Ele acabou sendo o grande beneficiado. Não fosse isso, o campeonato poderia até ser decidido amanhã em Interlagos. Mas com pontuação em dobro na corrida final em Abu Dabi (a vitória vale 50 pontos), mesmo que fique no zero em Interlagos e Hamilton vença, a diferença iria a 49.

A pergunta que mais se ouve é: "Qual deles merece mais ?" Sem dúvida é Hamilton. Com dez vitórias no ano, sendo as últimas cinco consecutivas, ele passou a ser o piloto britânico que mais venceu na F-1 - 32 vezes, superando Nigel Mansell. Considerado desde o ano de estreia na F-1, em 2007, um dos mais talentosos do grid, Hamilton vive agora o seu melhor momento. Muito mais tranquilo, amável com todo mundo e fazendo questão absoluta de demonstrar um enorme agradecimento ao carinho que vem recebendo esta semana da torcida brasileira. Ele chegou a ser recebido na porta do hotel com uma bandeira brasileira que tinha o rosto dele pintado no losango amarelo. No Salão do Automóvel, a Mercedes fez uma promoção para que as pessoas fizessem fotos ao lado de uma réplica de corpo inteiro de Hamilton ou de Rosberg. A preferência pelo inglês foi na proporção de cinco para um.

Este comportamento da torcida tem, pelo menos, duas explicações lógicas: Hamilton se identifica muito com Ayrton Senna, de quem foi grande fã, a ponto de usar as mesmas cores e um desenho parecido em seu capacete; o brasileiro é um admirador incondicional do talento. Nos meus 40 anos acompanhando a F-1, vi vários exemplos de pilotos estrangeiros rivais de brasileiros, mas, ainda assim, admirados no Brasil: Ronnie Peterson nos anos 70, Niki Lauda nos 80 e, mais recentemente, Schumacher e Hamilton. As exceções à regra foram Nigel Mansell, sujeito pouco cativante mesmo entre os compatriotas ingleses, e Alain Prost, pelas sérias desavenças com Senna. Alonso é um caso à parte, que é mais respeitado do que admirado.

Isso me leva de volta à conversa desta semana com Rosberg, quando eu quis saber o que ele pensava de Hamilton. Como estava difícil tirar uma boa resposta, fui dando umas voltas na conversa até o ponto de me sentir à vontade de ir direto ao ponto: "Tem alguma coisa nele que você admira?" A reação foi espontânea: "Não." Na sequência, ele procurou amenizar: "Eu o respeito, mas não admiro."

Nico parece bem confiante para a corrida em Interlagos. Nos dois treinos de ontem ele foi sempre o mais veloz. É bom lembrar que andar rápido nos treinos não tem sido problema para o alemão. O único item em que ele ainda está na frente do companheiro de equipe é o número de pole positions (9 a 7).

O asfalto novo de Interlagos foi um obstáculo a mais para os pilotos. Houve muitos erros, grande parte deles de Kimi Raikkonen, que, ainda assim, acabou em terceiro. Alonso não passou de um sétimo lugar, e ainda teve um princípio de incêndio no carro.

Como se esperava, a Williams tem um carro veloz em Interlagos e deve estar na briga pela segunda fila, que, em condições normais, é o máximo que um carro que não seja Mercedes pode conseguir.

O novo brasileiro da F-1, Felipe Nasr, fez seu último treino em véspera de GP pela Williams, mas sempre andando com um carro bem pesado e com acerto de corrida. Nasr estreia no ano que vem pela Sauber, uma equipe que fez muito pouco este ano, mas costuma estar no meio da tabela de classificação do Mundial de Construtores.