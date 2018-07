Quem não planeja direito acaba com 'mico' nas mãos

Até mesmo nos Estados Unidos, país precursor desse tipo de empreendimento. Lá, uma série delas acabou virando micos porque seus construtores, iludidos com a promessa de dinheiro fácil, fracassaram em administrá-las.

Várias arenas propostas, erguidas e operadas pela empresa Global Entertainment não emplacaram e se tornaram um sorvedouro de dinheiro público, pois as prefeituras onde se situam arcaram com o prejuízo.

É o caso, por exemplo, da Santa Ana Star Center, construída na cidadezinha de Rio Rancho (87 mil habitantes), no Novo México, a cerca de 35 quilômetros de Albuquerque. O projeto era ambicioso: utilizá-la para eventos esportivos, show e apresentações de esportes radicais.

Inaugurada em 2006, fez água desde o início. Isso porque o time de hóquei da cidade é fraco (sempre foi, aliás) e não atrai público. Nem os shows, pois o alto preço dos ingressos e a localização da Santa Ana, no meio do nada, afugenta a audiência.

Resultado: aquela arena que a Global garantiu que seria rentável no período de um ano amargou seguidos prejuízos.

Em 2009, a prefeitura de Rio Rancho rompeu contrato com a empresa e hoje desembolsa milhões de dólares para manter a arena aberta. A cidade está processando a Global na tentativa de reaver o dinheiro.

Um gestor foi nomeado para a Santa Ana e conseguiu torná-la mais ativa. No entanto, a arena ainda opera no vermelho, pois as dívidas continuam altas.

Questão política. Isso acarreta, também, um problema político. Vereadores criticam o governo municipal por gastar com um elefante branco o dinheiro que poderia ser destinado, por exemplo, a comprar munição para a polícia.

Sem contar que os funcionários da arena vivem sendo trocados. Saem espontaneamente ou são demitidos e substituídos por outros de salário mais baixo. A rotatividade é outro problema, por comprometer a qualidade do serviço prestado.

"Se não tivéssemos que destinar tanto dinheiro para abater a dívida, nossos funcionários seriam mantidos, trabalhariam satisfeitos e nossas finanças estariam numa posição bem melhor"", lamenta o gestor James C. Jimenez.

Outras cidades americanas vivem o mesmo drama de Rio Rancho. Entre elas estão Youngstown, em Ohio; Hidalgo, no Texas, e Wenatchee, no Estado de Washington.

Todas tiveram arenas construídas pela Global, que não cumpriu as metas financeiras prometidas e abandonou o barco. Às cidades, restaram muitas dívidas e a incumbência de administrar um negócio que, apesar de promissor, não conhecem.