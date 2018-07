Quem paga o Pato? A reunião entre o gerente de futebol, Edu Gaspar, e o diretor esportivo do Milan, Adriano Galliani, deve mesmo sacramentar a compra de Alexandre Pato pelo Corinthians, quarta-feira. Semana passada, o site da Skysports, na Itália, publicou que o Corinthians pagará 15 milhões por 50% do contrato do atacante. Questionado sobre a informação, no avião de volta ao Brasil, Edu Gaspar desconversou: "Vamos curtir a festa."