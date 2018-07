Quem vai desafiar a Red Bull?

O autódromo de Istambul Park é dos mais desafiadores circuitos do Mundial, com 14 curvas inspiradas em outras pistas tradicionais (nela, o arquiteto alemão Herman Tilke acertou em cheio) e uma especialmente bem bolada, a curva 8, aquela dos tais três pontos de tangência diferentes. Na leitura do piloto ela é uma curva de raio longo, mas, fisicamente, são quatro trechos distintos, em que o piloto trabalha com o volante virado para a esquerda e faz pequenas correções após cada tangência. É bonito para quem sabe admirar a arte da pilotagem a 250 km/h. Nessa curva, os pneus são submetidos a grandes forças, especialmente os do lado direito. É uma das razões que explicam o elevado gasto de pneu, apesar da baixa aderência do asfalto liso.

Só o fato de ser um circuito percorrido no sentido anti-horário já faz diferença. Além da Turquia, isso ocorre outras duas vezes no ano - em Interlagos e nas ruas de Cingapura. A eficiência aerodinâmica é a chave do sucesso e a busca do ponto ideal não é nada fácil. A reta maior tem apenas 655,5 metros e, por isso, é mais importante o comportamento do carro em curva. Conclui-se, assim, que a receita para um bom grip (aderência) começa na pressão aerodinâmica ideal, mas termina no conjunto da suspensão, cambagem), o que se costuma chamar de grip mecânico. Até porque a aderência do asfalto varia de curva para curva.

Amanhã, na prova de classificação, a equipe Red Bull vai tentar sua sétima pole position consecutiva. A última a conseguir isso foi a Ferrari, 10 anos atrás, mas não em um mesmo campeonato. Do GP da Itália de 2000 até o GP do Brasil de 2001, Schumacher fez todas as sete poles. Mas o número a ser comemorado mesmo neste fim de semana é o 800.º Grande Prêmio da Ferrari, uma história iniciada em 1950 no GP de Mônaco, que foi a segunda corrida daquele ano inaugural da F-1 e do Campeonato Mundial. Da primeira corrida, em Silverstone, uma semana antes, a Ferrari não participou. Razões não faltam para a Ferrari tentar uma reação no campeonato. Desde Mônaco, ela perdeu a liderança dos Construtores para a Red Bull e já sente ameaça da McLaren, que começou mal o campeonato, mas agora já está sete pontos atrás.

No campeonato de pilotos, Mark Webber e Sebastian Vettel dominam, mas Webber já venceu duas vezes e Vettel, uma. A superioridade da Red Bull se comprova no número de voltas lideradas pelos seus dois pilotos em seis corridas. Por ter vencido as duas últimas de ponta a ponta, Webber soma 148 voltas na liderança. Vettel liderou 110. Jenson Button, que também tem duas vitórias, liderou 71 voltas. Fernando Alonso, 18 e Nico Rosberg, 16. Felipe Massa ainda não liderou neste ano, mas Istambul Park é a pista em que ele conquistou a primeira vitória da carreira em 2006 e repetiu a dose em 2006 e 2007. Três vitórias em cinco participações. À distância, Massa estará acompanhando ainda o lançamento das duas novas categorias do automobilismo brasileiro, lançadas por ele em parceria com a Fiat. O Trofeo Linea, categoria para carros de turismo, que vai contar com alguns dos melhores pilotos e equipes que disputam a Stock Car, e a Formula Future, que reúne jovens pilotos recém saídos do kart e vai premiar o campeão com uma vaga no Ferrari Drivers Academy e uma temporada no Campeonato Italiano de Fórmula Abarth.