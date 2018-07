Quênia devolve passaporte de médico italiano acusado de ministrar doping

A Justiça do Quênia retirou as acusações contra o italiano Federico Rosa, agente e treinador de atletismo, suspeito de ministrar substância dopantes a vários atletas do país, entre eles a maratonista Rita Jeptoo, suspensa em janeiro de 2015 por doping. Ela foi o grande nome das maratonas em 2013 e 2014, vencendo tanto em Boston quanto em Chicago, nas duas mais rápidas provas americanas.

Rosa vinha respondendo em Nairobi, capital do Quênia, e, ainda que estivesse em liberdade após pagamento de fiança, teve seu passaporte tomado pelas autoridades quenianas. O documento foi devolvido ao italiano, que agora está livre para ir embora.

"Não há testemunhas. Não há nada contra mim. Não há um caso. Este é um dos melhores dias da minha vida", disse Rosa em entrevista à agência de notícias The Associated Press.

O agente era acusado de "administrar substâncias proibidas, por meio de métodos proibidos" para melhorar o rendimento de seus atletas, que vivem em Eldoret e Iten, duas cidades mundialmente famosas por treinamento de alto rendimento.

Jeptoo, sua principal atleta, foi flagrada em exame antidoping por EPO em 2014, em um exame fora de competição. Assim que o caso foi anunciado, o treinador rompeu com a maratonista. Suspensa por quatro anos, ela nunca culpou Rosa.