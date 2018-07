Quênia terá seis mulheres na disputa da São Silvestre A organização da Corrida Internacional de São Silvestre confirmou nesta quinta-feira que o Quênia será representado por seis atletas no pelotão de elite da prova feminina, marcada para acontecer no dia 31 de dezembro, em São Paulo. E as quenianas entram como favoritas para manter o domínio do país, que é o maior campeão da história da disputa entre as mulheres, com oito títulos conquistados.