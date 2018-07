Queniana bate recorde mundial dos 3 mil metros com obstáculos na Diamond League

A queniana Beatrice Chepkoech sobrou nesta sexta-feira na disputa dos 3 mil metros com obstáculos na etapa de Mônaco da Diamond League. Além de vencer a disputa, ela quebrou o antigo recorde mundial em mais de oito segundos ao estabelecer a marca de 8min44s32.

Chepkoech, assim, deixou para trás o recorde anterior, que era de 8min52s78, definido por Ruth Jebet, do Bahrein, há dois anos em Paris. Ela também ganhou a prova com uma vantagem de mais de 16 segundos para a segunda colocada, a norte-americana Courtney Frerichs, que cravou 9min00s85.

O recorde de Chepkoech foi obtido apenas algumas horas após a Associação Internacional das Federações de Atletismo anunciar que Jebet, campeã olímpica, está entre os 109 atletas e treinadores que enfrentam ações disciplinares por acusações de doping - ela compõe uma lista de atletas provisoriamente suspensos após testar positivo para EPO em fevereiro.

OUTROS RESULTADOS

Finalista dos 800 metros no Mundial de Atletismo em 2017, Thiago André conseguiu um bom resultado nesta sexta-feira na etapa de Mônaco da Diamond League. O brasileiro participou da prova dos 1.000m e terminou a disputa na quarta colocação, com a marca de 2min18s67.

A prova acabou sendo dominada pelos quenianos, que conquistaram as duas primeiras posições. Solomon Lekuta assegurou a medalha de ouro com a marca de 2min17s42, seguido pelo compatriota George Managoi, com 2min18s07. E o pódio foi completado pelo francês Baptiste Mischler, bronze com a marca de 2min18s23.

Também nesta sexta, a campeã olímpica Shaunae Miller-Uibo, das Bahamas, estabeleceu uma nova melhor marca do ano nos 400m ao cravar 48s97. A bareinita que havia vencido as últimas quatro edições da prova na Diamond League, em Oslo, Estocolmo, Paris e Lausanne, terminou em segundo lugar, com 49s08, seguida pela norte-americana Shakima Wimbley.

Campeã mundial e olímpico nos 800m, a sul-africana Caster Semenya ampliou seu domínio na prova ao vencê-la em 1min54s60. O bicampeão olímpico e tri mundial Christian Taylor, dos Estados Unidos, ganhou o salto triplo em 17,86 metros. Já o velocista americano Noah Lyles triunfou na disputa dos 200m em 19s65.