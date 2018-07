Queniana se sagra bicampeã da maratona no Mundial

MOSCOU - A queniana Edna Kiplagat conquistou neste sábado o bicampeonato mundial da maratona, em Moscou. A corredora defendeu o título de 2011 ao cruzar a linha de chegada na frente das rivais, com o tempo de 2h25min44s. Com o bom desempenho, Kiplagat faturou a primeira medalha de ouro do Mundial de Atletismo de Moscou, que teve início nesta madrugada.

A maratonista venceu a prova correndo quase três minutos abaixo do tempo registrado no Mundial de Daegu, em 2011. Na Coreia do Sul, ele marcou 2h28min43s. A medalha de prata neste sábado ficou com a italiana Valeria Straneo (2h25m58s). O bronze ficou com a japonesa Kayoto Fukushi (2h27m45s).

A vitória tornou Kiplagat a primeira mulher a defender o título da maratona em um Mundial. Favorita neste sábado, a queniana esteve atrás de Straneo durante a maior parte da prova. Sem esconder a dificuldade com o calor e a umidade de Moscou, a corredora superou a rival italiana somente no 40º dos 42 quilômetros que compõem a prova.

"Eu estou muito feliz. Eu defendi meu título com sucesso. Estava sob pressão, o que é sempre complicado", declarou a bicampeã, em entrevista à Sportv. "Resolvi tentar avançar na corrida no 39º quilômetro e deu certo", comemorou a queniana. A maratona feminina não contou com representantes do Brasil.