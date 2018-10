Queniano Kiptum quebra recorde mundial da meia maratona em Valencia

O queniano Abraham Kiptum estabeleceu neste domingo o novo recorde mundial da meia maratona. O atleta alcançou o feito na prova em Valência, ao completar os pouco mais de 21km em 58min18s, cinco segundos a menos do que a antiga marca, estabelecida por Zersenay Tadese, da Eritreia, em 2010.

Kiptum teve as melhores condições para alcançar o feito, em um circuito considerado rápido e diante de um clima favorável, de aproximadamente 11ºC. O queniano estava no pelotão que abriu distância a partir dos 10km e, depois, mostrou-se em grande forma para disparar na ponta.

"Eu não posso acreditar, estou nas nuvens", declarou o atleta. "Obviamente, eu sabia que estava em boa forma, porque consegui minha melhor marca em Copenhague no mês passado, mas estava ansioso para correr em Valência porque é um dos circuitos mais rápidos em que já corri e estava confiante."

Kiptum foi seguido por dois etíopes, Jemal Yimer e Abadi Hadis, respectivamente. Já entre as mulheres, a Etiópia subiu ao lugar mais alto do pódio com Gelete Burka, com o tempo de 1h06min11s. Alia Mohammed Saeedm, dos Emirados Árabes Unidos, em segundo, e Edith Chelimo, do Quênia, em terceiro, completaram o pódio.