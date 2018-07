Queniano Mutai ganha Maratona de Boston com melhor tempo mundial

Mutai arrasou em quase um minuto o recorde mundial oficial de 2h03min59s, estabelecido pelo etíope Haile Gebrselassie na Maratona de Berlim de 2008, mas seu tempo não foi ratificado como novo recorde mundial porque ele foi ajudado pelo vento em um percurso com muitas descidas desde o início até a chegada.

"As performances na Maratona de Boston não podem ser ratificadas como recorde mundial porque o percurso não satisfaz dois critérios para recorde mundial", informou a federação de atletismo dos EUA à Reuters.

O compatriota de Mutai Moses Mosop, disputando sua primeira maratona, também correu abaixo do recorde mundial de Gebrselassie, com o tempo de 2h03min06. O etíope Gebregziabher Gebremariam, ganhador da Maratona de Nova York do ano passado, ficou em terceiro, à frente do norte-americano Ryan Hall.

Hall liderou a maior parte da prova pelas ruas da capital de Massachusetts, mas acabou superado pelos adversários africanos na parte final.

Caroline Kilel garantiu uma dobradinha queniana ao vencer a prova feminina, desbancando a norte-americana Desiree Davila nas quadras finais.

Mutai e Kilel ganharam cada um 150 mil dólares de prêmio pelas vitórias. Mutai, de 29 anos, ainda embolsou um bônus por ter quebrado o recorde da prova anual, que foi disputada pela 115a vez nesta segunda, com quase 27 mil participantes.