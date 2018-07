Queniano recordista dos 800m garante vaga olímpica Campeão mundial e atual recordista dos 800 metros, o queniano David Rudisha conquistou a vaga olímpica na prova ao vencer as seletivas do seu país neste sábado. Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 1min42s12 na disputa realizada na capital Nairóbi.