Queniano vence Maratona de Nova York com recorde

NOVA YORK - O queniano Geoffrey Mutai venceu neste domingo, 6, a Maratona de Nova York, uma das provas mais tradicionais do atletismo mundial. O tempo de 2h05min07s lhe deu não apenas o lugar mais alto do pódio, mas também o novo recorde da prova norte-americana. A antiga melhor marca, pulverizada neste domingo, pertencia ao etíope Tesfaye Jifar há mais de uma década: 2h07min43s.

Mutai já havia largado em Nova York com o rótulo de grande favorito. Afinal, é do queniano de 30 anos também o melhor tempo da história da maratona, que ele conquistou em Boston, também nos EUA, em abril. A marca de 2min03s02, porém, não constituiu recorde mundial porque o traçado da prova tem muitas decidas, facilitando a obtenção de tempos abaixo do usual. Com os 2h05min07 conquistados em Nova York, ele sobe para o quarto lugar do ranking 2011 da Iaff (Associação das Federações de Atletismo).

Emmanuel Mutai, que também é do Quênia, mas não tem qualquer vínculo de parentesco com Geoffrey, foi o segundo colocado em Nova York, com o tempo de 2h06min29, 1min22s mais lento que o vencedor e também abaixo do antigo recorde da prova. O terceiro colocado foi o etíope Tsegaye Kebede.

Mais maratona. Neste domingo também foi realizada a maratona de Seoul, na Coreia. Debaixo de chuva e sob muito frio, a vitória foi de do queniano James Kipsang Kwambai, com o tempo de 2min08s50.