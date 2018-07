Quenianos chegam sem alarde para a São Silvestre

A cena no fim de tarde em Guarulhos era, no mínimo, curiosa. Por volta das 19 horas, Kwambai, atual campeão, e Timbilili, vencedora em 2007, pareciam perdidos no desembarque e tiveram de sentar-se sobre suas bagagens para esperar. Pediram a ajuda da reportagem da Agência Estado para avisar ao técnico Moacir Marconi, o Coquinho, que haviam chegado.

Mais bem-humorado, Kwambai levou na esportiva. "Deve ter sido o atraso de uma hora na chegada". Perto das 20 horas, enfim, os dois conseguiram a carona para o hotel. "Tinha mais um grupo de atletas chegando no outro terminal. A Marily dos Santos (brasileira, 3.ª colocada no ano passado), os colombianos, entre outros", explicou Luis Leite, responsável pela parte de transporte da organização da prova. Nesta quarta, por volta das 10 horas, os dois participam de uma sessão de treinos no Ibirapuera.