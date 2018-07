Quenianos dominam de novo e vencem a Maratona de São Paulo

Os corredores quenianos voltaram a dominar a Maratona de São Paulo, neste domingo. Na prova masculina, Paul Kimutai cruzou a linha de chegada na frente, enquanto Alice Kibor foi a primeira colocada no feminino. Giovani dos Santos foi o brasileiro mais bem colocado na prova, ao terminar em segundo lugar. Paul Kimutai chegou na frente, com o tempo de 2h17min14s. Giovani veio logo atrás, com 2h17min23s, marca acima das 2h14min41s que obteve na Maratona de Milão, no início do mês. Foi seu recorde pessoal.

Em São Paulo, Giovani tentava mais uma vez melhorar seu tempo para disputar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Para tanto, precisava correr abaixo da marca de 2h11min, que é o que seus concorrentes conseguiram fazer nos últimos meses. Pelas regras da Olimpíada, cada país só pode inscrever três maratonistas por prova. Os melhores tempos do Brasil pertencem a Marilson Gomes dos Santos (2h11min00s) e Paulo Roberto de Paula (2h11min02). Além deles, Solonei Rocha da Silva está garantido por ter se destacado no Mundial de Atletismo do ano passado.

Com o resultado deste domingo, Giovani praticamente deu adeus as suas chances de competir no Rio-2016, porque só valem como marcas para a Olimpíada os resultados obtidos até o início do próximo mês.

FEMININO

A queniana Alice Kibor venceu a prova com o tempo de 2h35min56s. A melhor brasileiro na disputa foi Marizete dos Santos, que chegou em quarto lugar, com 2h51min55s. Pela terceira vez consecutiva, o Quênia levou a melhor na prova feminina. No masculino, já são quatro conquistas seguidas.