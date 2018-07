Quenianos vencem provas da Maratona de Los Angeles

Os quenianos Daniel Limo e Ogla Kimaiyo venceram neste domingo respectivamente as provas masculina e feminina da Maratona de Los Angeles, nos Estados Unidos. Limo encerrou a competição com a marca de 2h10min35s, enquanto Kimaiyo, que liderou o pelotão das mulheres durante boa parte do percurso, fechou em 2h34min10s.

Com o feito, Kimaiyo se tornou a terceira queniana a faturar a Maratona de Los Angeles. Até então, a atleta que se consagrou vencedora neste domingo havia participado principalmente de provas na América do Sul.

A Maratona de Los Angeles também serviu para qualificar os corredores norte-americanos que disputarão as triagens para os Jogos Olímpicos do Rio, no ano que vem. Pelo regulamento, passaram os homens que encerraram a competição em menos de 2h18min e as mulheres que cruzaram a linha de chegada em menos de 2h43min. Tais provas de qualificação foram vencidas por Jared Ward, no caso no masculino, e por Blake Russell, no feminino.