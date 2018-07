Quer ver a seleção na África? Só nos jogos

ENVIADO ESPECIAL

JOHANNESBURGO

O regime de confinamento da seleção brasileira em Curitiba que está causando desconforto entre torcedores e parte dos jornalistas é fichinha perto do que deve ocorrer na África do Sul. Em Johannesburgo, tanto no hotel como no local escolhido para os treinamentos com bola ? uma escola de classe média alta da cidade? o contato com os jogadores vai ser bastante restrito, como, aliás, Dunga e a CBF já avisaram. Na concentração vai ser difícil até mesmo ver os jogadores à distância, em função das características do local.

O Estado visitou o Hotel Fairway na última sexta-feira. O corre-corre para terminar as obras que restavam era geral. Para finalizar tudo ainda faltavam a conclusão da guarita de entrada e da rua de acesso às instalações, a cobertura da piscina como Dunga pediu e a instalação e teste dos equipamentos na sala de ginástica, o que estava sendo feito por oito funcionários e deveria ser concluído no dia seguinte. E nessa visita foi possível constatar que o isolamento do local é praticamente total.

O Fairway fica numa baixada, em condomínio fechado. O acesso principal é por uma das ruas da área residencial. Nos fundos, há um clube de golfe, do qual o hotel faz parte, mas que agora está isolado por uma tela de proteção, de cor verde em tom semelhante ao do gramado.

Tentar chegar ao hotel pelo condomínio será missão complicada para quem não for convidado. Na entrada, há uma cancela. Dali só se passa com autorização. Nas alamedas, os muros das casas estão forrados de placas da empresa que faz a segurança do local, que tem o sugestivo nome de Piranha e, de acordo com um simpático vigilante, um lema que soa bem apropriado para a ocasião. "Se tentar alguma coisa, a gente morde"", disse, sorrindo e mostrando os dentes que pareciam mesmo bastante afiados.

Vencer a barreira da atenta turma da Piranha deve ser inútil. Isso porque na entrada no hotel há outra cancela e o controle será rigoroso. "É exigência do pessoal da seleção brasileira. Eles são simpáticos, atenciosos, mas exigentes e diretos"", definiu a gerente de marketing do Fairway, Ariska Van Der Werthuizen.

Ficar do lado de fora do hotel será perda de tempo. Ao contrário de Curitiba, nem sequer há um muro para ser escalado em busca de uma olhadela ou foto. Mesmo que houvesse, a possibilidade de êxito seria pequena, pois os quartos dos jogadores ficam do lado oposto. O campo de golfe, nesse caso, seria excelente opção, por sua boa visão das dependências do hotel. Os atletas poderiam ser vistos na sacadas de suas dependências individuais, ou na espaçosa área do bar. Mas a direção do Rankdpark garante que só entrará no clube quem for sócio, mas mesmo eles serão vigiados para que não fiquem "tietando" os brasileiros.

Hoje, representantes da CBF como o administrador Guilherme Ribeiro e o cozinheiro Jaime Maciel são esperados no Fairway. Maciel vai dar instruções sobre a alimentação da seleção ao chef do hotel, Freddie Dias, filho de moçambicanos. "Mas quem cuidará da comida dos brasileiros é o nosso pessoal"", afirmou a agitada Ariska, que, mesmo aflita em função da necessidade de concluir as obras, não deixou de ser atenciosa. "Vai ficar tudo pronto"", garantiu. "Tem de ficar.""

Campo de treino. O acesso também será restrito na Hoedskol Rankburg, onde a seleção treinará. O campo de futebol preparado para o Brasil (o esporte mais praticado na escola é o rúgbi) está pronto. Mas entrar no local não está sendo permitido por ordem da CBF, segundo o diretor Tony Knoetsen. Dunga também terá a privacidade que tanto almeja quando estiver na Hoedskol, mas no início corre risco de ver torcedores assistindo aos treinos. É que as aulas só terminam em 9 de junho.