'Quero que o time jogue e se divirta'

NAGOYA - O técnico do Santos, Muricy Ramalho madrugou para assistir ao clássico entre Real Madrid e Barcelona. Depois de acompanhar as imagens no quarto do auxiliar técnico Tata pela ESPN, expressou sua admiração pelo time de Guardiola. E, em entrevista exclusiva a Jorge Kajuru, do Esporte Interativo, lamentou muito não poder contar com o volante Adriano, que não veio para o Japão por causa de uma lesão grave no tornozelo direito sofrida no meio de novembro.

"Para marcar todos esses caras do Barcelona eu precisaria que a Fifa me autorizasse a escalar 15. É uma pena ter perdido o Adriano, porque ele é um especialista em marcar sem dar pontapé. Eu ia colocá-lo em cima do Messi, e com certeza ele ia atrapalhá-lo um pouco."

A lista de virtudes que o técnico enxerga no Barcelona é grande: 1) toque de bola envolvente; 2) qualidade técnica; 3) facilidade para mudar de esquema durante a partida; 4) quantidade de grandes jogadores no elenco, o que permite a Guardiola deixar Villa, o artilheiro da última Copa, no banco; 5) capacidade de ser forte no ataque mesmo sem um centroavante e com cinco homens no meio. Diante disso tudo, Muricy admitiu: "Ganhar deles é uma missão quase impossível."

Mas o técnico não é de jogar a toalha nem de fugir da luta. E, caso seu time chegue à final - ele não tem dúvida de que o Barça passará pelo Al-Sadd -, vai dizer ao time que o único jeito de levar o título será com coragem e alegria. "Quando tivermos a bola quero que meu time jogue e se divirta. O Mourinho já tentou várias vezes e não conseguiu impedir o Barcelona de jogar como gosta, outros técnicos também tentaram e não conseguiram, e não vou ser o inventor da fórmula mágica de parar esses caras."

Ele garante que não vai cair no erro dos times que começam o jogo tentando marcar o Barça sob pressão para tentar tirar o espaço. Em sua opinião essa estratégia é um tiro pela culatra, porque não deixa o time compacto e acaba por oferecer as brechas para que a avalanche catalã vá tomando conta do campo.

A marcação será no campo de defesa, com uma linha de três volantes: Elano pela direita, Henrique pelo meio e Arouca pela esquerda. Ele resolveu colocar o ex-cruzeirense na cabeça de área porque quer aproveitar a facilidade que os outros têm para sair em velocidade. "Eles gostam de jogar, não posso desrespeitar as características deles."

Mas, antes de pensar no Barça, Muricy precisa se ocupar com o Kashiwa. Ele foi ao estádio ontem à noite para observar o jogo que definiria o adversário santista, e hoje conversará com os jogadores.