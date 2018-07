'Quero ser igual ou melhor que Slater', afirma Gabriel Medina

Primeiro brasileiro campeão mundial de surfe, Gabriel Medina sonha alto no circuito. Mais novo ídolo do país, o surfista quer agora ser também uma das grandes referências do esporte no mundo, a começar por deixar para trás o mito Kelly Slater.

"Com certeza ele é uma inspiração para mim. E é quem eu quero ser igual ou melhor. Este título serve de incentivo", afirmou Medina em entrevista ao Jornal Nacional. O surfista norte-americano é uma das lendas do esporte por ter vencido o Circuito Mundial por 11 vezes.

Nesta semana, Medina deu o primeiro passo para tentar seguir o caminho do ídolo. "Não estou pensando muito em quantos títulos vou ganhar. Acabei de ganhar meu primeiro. Quero aproveitar ao máximo", disse o brasileiro, um dia depois da conquista inédita.

Ainda em clima de festa, o surfista de São Sebastião agradeceu todo o apoio da torcida brasileira presente no Havaí, onde o título foi definido, durante a etapa de Pipeline, a última do campeonato.

"A torcida que estava na praia foi incrível, todos me ajudaram bastante. Parecia um campo de futebol, tinha gente até que não entendia de surfe. Achei muito louco, nunca aconteceu isso. Graças a Deus representei bem nossa bandeira, estou orgulhoso", comemorou Medina, que completará 21 anos nesta segunda-feira.