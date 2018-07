''Quero trazê-lo de volta'', afirma Andrés Sánchez Se depender do atual presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, o sonho de Alberto Dualib em voltar ao Parque São Jorge será transformado em realidade. O atual dono da cadeira mais importante do clube se mostrou sensibilizado pelo desejo de seu antecessor. "No ano que vem vou encaminhar uma proposta para o Conselho que dá o direito dele (Dualib) voltar a ser sócio do Corinthians", afirmou Andrés. "Mas que fique muito claro que isso não depende de mim exclusivamente. A ideia vai ao Conselho. E lá os conselheiros determinarão se aceitam ou não."