Questões menores

Nos últimos dias, Mano e Léo perderam Ibope, por razões óbvias e trágicas: a morte de três torcedores (um do Guarani e dois do Palmeiras), em mais um capítulo da interminável guerra das torcidas organizadas, e do conceituado jogador italiano de vôlei Vigor Bovolenta, que passou mal e caiu sem vida em quadra aos 37 anos.

Por que supervalorizamos alguns acontecimentos banais com enorme frequência, ansiosos para soltar nosso veneno, e muitas vezes só abordamos questões fundamentais quando algo chocante ocorre? Esse fenômeno não se limita a nós da imprensa ou ao mundo da bola. Envolve toda a sociedade.

Já extrapolou o prazo para repensarmos algumas leis e tratarmos efetivamente torcedor briguento como bandido ou assassino. O lugar deles não é só fora dos estádios, mas dentro da cadeia. Nesta semana, as autoridades aparecem e as TVs destacam horas de sua programação para falar do embate entre corintianos e palmeirenses. Daqui a pouco, todos vamos esquecer os episódios e nenhuma medida de impacto será tomada.

A morte de Bovolenta, dias depois do ataque cardíaco sofrido pelo mei0-campista Muamba, do inglês Bolton, deveria reavivar o debate sobre saúde e esporte de alto rendimento. Nabil Ghorayeb, cardiologista do Instituto Dante Pazzanese, sempre levantou uma bandeira polêmica: "Esporte não é saúde".

Nos últimos tempos, com as disputas cada vez mais acirradas, a pressão de patrocinadores e o dinheiro envolvido, os atletas passaram a treinar demais e a competir numa frequência bem acima do aceitável pelo organismo. "Você acha que correr uma maratona faz bem à saúde?", pergunta Nabil.

Discussões como essas, creio, são muito mais determinantes para o bom desenvolvimento do esporte do que a perda de tempo malhando o coitado do Léo Rocha, quase agredido por um dirigente e expulso do Treze. Ele errou? Não resta dúvida, foi displicente, egoísta e juvenil num futebol profissional. Mas não cometeu nenhum crime para quase ser linchado.

E Mano? Tornou-se persona non grata no Santos (aliás, criticadíssimo por Pelé) por uma simples - mas respeitável - opinião sobre Neymar. Qual o pecado de afirmar que pode ser bom para o garoto atuar na Europa? Também quero vê-lo no Brasil, mas concordo com Mano. Infelizmente para nós, os melhores jogadores, os grandes times e os holofotes ainda estão lá, não aqui.